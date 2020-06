மாநில செய்திகள்

ஜெ.அன்பழகன் மறைவுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி -அரசியல் தலைவர்கள் இரங்கல் + "||" + For the demise of J.Anbazakan Chief Minister Edappadi Palanisamy Political leaders condolences

ஜெ.அன்பழகன் மறைவுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி -அரசியல் தலைவர்கள் இரங்கல்