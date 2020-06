மாநில செய்திகள்

10-ம் வகுப்பில் காலாண்டு, அரையாண்டு தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாதவர்களின் நிலை குறித்து ஆலோசிக்கப்படும் - அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேட்டி + "||" + In the 10th grade Quarterly, half yearly exams Those who do not pass The position will be consulted Interview with Minister KA Sengottaiyan

10-ம் வகுப்பில் காலாண்டு, அரையாண்டு தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாதவர்களின் நிலை குறித்து ஆலோசிக்கப்படும் - அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேட்டி