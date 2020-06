மாநில செய்திகள்

சென்னையில் மட்டும் 28,924 பேருக்கு தொற்றுதமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு 40 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + In Chennai alone, 28,924 people were infected with coronavirus, exceeding 40 thousand

