மாநில செய்திகள்

மருத்துவ படிப்பில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு 50 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை செயல்படுத்த வேண்டும் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + 50 per cent reservation for postpartum medical students to be implemented

மருத்துவ படிப்பில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு 50 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை செயல்படுத்த வேண்டும் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்