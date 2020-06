மாநில செய்திகள்

சென்னையில் 277 கொரோனா நோயாளிகள் மாயம் தொற்று பரவும் ஆபத்து; போலீசார் தேடுகிறார்கள் + "||" + 277 coronavirus patients in Chennai at risk The cops are searching

சென்னையில் 277 கொரோனா நோயாளிகள் மாயம் தொற்று பரவும் ஆபத்து; போலீசார் தேடுகிறார்கள்