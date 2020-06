மாநில செய்திகள்

ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் பணிபுரிந்தவர் 2-வது முறை கொரோனா தாக்கியதில் நர்ஸ் உயிரிழப்பு + "||" + Rajiv Gandhi Hospital nurse dies after being hit by Corona for the 2nd time

ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் பணிபுரிந்தவர் 2-வது முறை கொரோனா தாக்கியதில் நர்ஸ் உயிரிழப்பு