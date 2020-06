மாநில செய்திகள்

சென்னை உள்பட 4 மாவட்டங்களில் 19-ந் தேதி முதல் முழு ஊரடங்கு - தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Full curfew from 19th in 4 districts including Chennai - State of Tamil Nadu Announcement

