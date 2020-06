மாநில செய்திகள்

ஜூன் 19 முதல் சின்னத்திரை படப்பிடிப்பு, சினிமா போஸ்ட் புரொடக்‌ஷன் பணிகளை நிறுத்த அறிவுறுத்தல் - ஆர்.கே.செல்வமணி அறிவிப்பு + "||" + Closing of Serial shooting and Cinema Post Production from June 19 - RK Selvamani

ஜூன் 19 முதல் சின்னத்திரை படப்பிடிப்பு, சினிமா போஸ்ட் புரொடக்‌ஷன் பணிகளை நிறுத்த அறிவுறுத்தல் - ஆர்.கே.செல்வமணி அறிவிப்பு