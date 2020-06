மாநில செய்திகள்

ஜூன் 21, 28 ஆகிய தேதிகளில் திருமழிசை சந்தை மூடப்படும் - வியாபாரிகள் சங்கம் அறிவிப்பு + "||" + Tirumalisai Market will be closed on June 21 and 28 - Merchants Association Announcement

ஜூன் 21, 28 ஆகிய தேதிகளில் திருமழிசை சந்தை மூடப்படும் - வியாபாரிகள் சங்கம் அறிவிப்பு