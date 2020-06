மாநில செய்திகள்

வீரமரணம் அடைந்த பழனி குடும்பத்திற்கு 20 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் - முதலமைச்சர் உத்தரவு + "||" + Rs 20 lakh compensation to the family of Martyr Palani - Chief Minister ordered

வீரமரணம் அடைந்த பழனி குடும்பத்திற்கு 20 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் - முதலமைச்சர் உத்தரவு