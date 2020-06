மாநில செய்திகள்

15வது நிதிக்குழு பரிந்துரையின்படி கிராமப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு ரூ.15,187 கோடி ஒதுக்கீடு + "||" + Rs.15,187 crore for rural local bodies as recommended by the 15th Finance Committee

