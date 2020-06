மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு காரணமாக ஜூலை 15 வரை மின் கட்டணம் செலுத்தலாம் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு + "||" + Due to curfew, electricity tariffs can be paid till July 15 - Electricity Board announcement

