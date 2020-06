மாநில செய்திகள்

கரூரில் நாளை முதல் அனைத்து கடைகளும் மதியம் 2 மணி வரை மட்டுமே செயல்பட அனுமதி - ஆட்சியர் அன்பழகன் உத்தரவு + "||" + All shops in Karur are allowed to operate only till 2 pm - Collector orders

கரூரில் நாளை முதல் அனைத்து கடைகளும் மதியம் 2 மணி வரை மட்டுமே செயல்பட அனுமதி - ஆட்சியர் அன்பழகன் உத்தரவு