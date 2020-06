மாநில செய்திகள்

ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் கொரோனா நோயாளிகள் 6 பேர் ‘பிளாஸ்மா’ சிகிச்சையால் குணமடைந்தனர் + "||" + At Rajiv Gandhi Government General Hospital 6 patients with corona They were cured by plasma treatment

