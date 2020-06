மாநில செய்திகள்

கொரோனாவிற்கு கண்டுபிடித்துள்ள சித்த மருந்தை ஆய்வு செய்ய உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை உத்தரவு + "||" + Court ordered to test the Siddha medicine found as a cure for corona virus

கொரோனாவிற்கு கண்டுபிடித்துள்ள சித்த மருந்தை ஆய்வு செய்ய உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை உத்தரவு