மாநில செய்திகள்

நாளை முதல் 2 நாள் பயணமாக கோவை, திருச்சிக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி செல்கிறார் + "||" + From tomorrow As a 2 day trip Edappadi Palanisamy goes to Coimbatore and Trichy

நாளை முதல் 2 நாள் பயணமாக கோவை, திருச்சிக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி செல்கிறார்