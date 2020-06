எந்த நோக்கத்திற்காக முழு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டதோ, அதில் நல்ல முன்னேற்றம் தெரிகிறது - அமைச்சர் காமராஜ்

மாநில செய்திகள்

எந்த நோக்கத்திற்காக முழு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டதோ, அதில் நல்ல முன்னேற்றம் தெரிகிறது - அமைச்சர் காமராஜ் + "||" + For what purpose the full curfew has been announced, there is good progress - Minister Kamaraj

எந்த நோக்கத்திற்காக முழு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டதோ, அதில் நல்ல முன்னேற்றம் தெரிகிறது - அமைச்சர் காமராஜ்