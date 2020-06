மாநில செய்திகள்

நாளை முதல் 30-ந் தேதி வரை மண்டலத்திற்குள் போக்குவரத்து ரத்து - முதலமைச்சர் பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + Chief Minister Palanisamy announces cancellation of traffic within the zone from tomorrow

நாளை முதல் 30-ந் தேதி வரை மண்டலத்திற்குள் போக்குவரத்து ரத்து - முதலமைச்சர் பழனிசாமி அறிவிப்பு