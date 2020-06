மாநில செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு மதுரையில் இன்று ஒரேநாளில் 12 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + In Madurai to Corona 12 killed in one day today

கொரோனாவுக்கு மதுரையில் இன்று ஒரேநாளில் 12 பேர் உயிரிழப்பு