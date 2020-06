மாநில செய்திகள்

சாத்தான்குளம் வியாபாரி-மகன் உடல்கள் உறவினர்களிடம் ஒப்படைப்பு- மாஜிஸ்திரேட்டு 2-வது நாளாக விசாரணை + "||" + Sathankulam father-son death: Family accept to take bodies in protest

சாத்தான்குளம் வியாபாரி-மகன் உடல்கள் உறவினர்களிடம் ஒப்படைப்பு- மாஜிஸ்திரேட்டு 2-வது நாளாக விசாரணை