மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் களத்தில் பணியாற்றும் அனைத்து காவலர்களுக்கும் முகக்கவசம், கையுறை வழங்க வேண்டும் - ஐகோர்ட்டு மதுரைகிளை உத்தரவு + "||" + In TamilNadu For all the guards on the field Face shield, glove should be provided High Court ordered the Madurai branch

தமிழகத்தில் களத்தில் பணியாற்றும் அனைத்து காவலர்களுக்கும் முகக்கவசம், கையுறை வழங்க வேண்டும் - ஐகோர்ட்டு மதுரைகிளை உத்தரவு