மாநில செய்திகள்

சாத்தான்குளத்தில் தந்தை, மகன் உயிரிழந்த விவகாரம்: காவல் நிலையத்தில் விசாரணையை தொடங்கிய நீதிபதிகள் + "||" + Father and son issue in Sathankulam: Judges launching inquiries at police station

சாத்தான்குளத்தில் தந்தை, மகன் உயிரிழந்த விவகாரம்: காவல் நிலையத்தில் விசாரணையை தொடங்கிய நீதிபதிகள்