மாநில செய்திகள்

முன்னெச்சரிக்கையுடன் செயல்பட்டு கொரோனாவை விரட்டி மகிழ்ச்சியுடன் வாழ வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Act with precaution To drive away the corona and live happily ever after Emphasis by Dr. Ramadas

முன்னெச்சரிக்கையுடன் செயல்பட்டு கொரோனாவை விரட்டி மகிழ்ச்சியுடன் வாழ வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்