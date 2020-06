மாநில செய்திகள்

சீன நிறுவனங்களிடம் இருந்து பிரதமரின் நிவாரண நிதியம் பணம் பெற்றது, எப்படி நியாயம்? - ப.சிதம்பரம் ‘டுவிட்டர்’ பதிவு + "||" + How did PM Relief Fund money received from Chinese companies? - P. Chidambaram Tweet

சீன நிறுவனங்களிடம் இருந்து பிரதமரின் நிவாரண நிதியம் பணம் பெற்றது, எப்படி நியாயம்? - ப.சிதம்பரம் ‘டுவிட்டர்’ பதிவு