மாநில செய்திகள்

"உயிருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்காத அரசுகள் அகற்றப்பட வேண்டும்" - கமல்ஹாசன் + "||" + "Governments do not provide security to life and must be removed" - Kamalhassan

"உயிருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்காத அரசுகள் அகற்றப்பட வேண்டும்" - கமல்ஹாசன்