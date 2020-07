மாநில செய்திகள்

4 மாவட்டங்களை தவிர வேறு மாவட்டங்களுக்கு மின் கட்டணம் செலுத்த அவகாசம் வழங்க முடியாது - ஐகோர்ட்டில், மின்சார கழகம் திட்டவட்டம் + "||" + Cannot provide time for payment of electricity bills for districts other than 4 districts - Electricity Corporation in High Court

4 மாவட்டங்களை தவிர வேறு மாவட்டங்களுக்கு மின் கட்டணம் செலுத்த அவகாசம் வழங்க முடியாது - ஐகோர்ட்டில், மின்சார கழகம் திட்டவட்டம்