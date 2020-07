மாநில செய்திகள்

தனியார் பள்ளி கட்டண நிர்ணய குழுவுக்கு புதிய தலைவர் நியமனம் - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + New head appointed to the Committee of tariff determination for the private school - Government Orders

