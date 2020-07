மாநில செய்திகள்

வீடுகளுக்கு மின்சார கட்டணம் பல மடங்கு உயர்வு: அரசு பரிசீலிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + Electricity charges for homes are several times higher

வீடுகளுக்கு மின்சார கட்டணம் பல மடங்கு உயர்வு: அரசு பரிசீலிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை