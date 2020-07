மாநில செய்திகள்

கொரோனாவால் இறந்த 55 வயது நபர்: உடலை கொடுக்க ரூ.11 லட்சம் கேட்ட தனியார் மருத்துவமனை + "||" + A 55-year-old man who died of coronation To give the body A private hospital asking Rs.11 lakhs

கொரோனாவால் இறந்த 55 வயது நபர்: உடலை கொடுக்க ரூ.11 லட்சம் கேட்ட தனியார் மருத்துவமனை