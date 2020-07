மாநில செய்திகள்

அரியலூரில் புதிதாக அமைய உள்ள அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு முதல்வர் பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் + "||" + In Ariyalur is the newest To Government Medical College Hospital Chief Minister Palanisamy laid the foundation stone

