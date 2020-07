மாநில செய்திகள்

பிளஸ் 2 இறுதித்தேர்வு எழுதாத மாணவர்களுக்கு ஜூலை 27 ஆம் தேதி தேர்வு - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல் + "||" + Candidates who have not written the Plus 2 final exam will be conducted exam on July 27 - Minister Sengottaiyan Information

