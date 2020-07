மாநில செய்திகள்

கன்னியாகுமரி மீனவர்கள் கேரளாவில் நுழைய அனுமதி அளிக்க வேண்டும் - கேரள முதல்வருக்கு தமிழக முதலமைச்சர் பழனிசாமி கடிதம் + "||" + Kanyakumari fishermen should be allowed to enter Kerala - Kerala Chief Minister Palanisamy's letter

கன்னியாகுமரி மீனவர்கள் கேரளாவில் நுழைய அனுமதி அளிக்க வேண்டும் - கேரள முதல்வருக்கு தமிழக முதலமைச்சர் பழனிசாமி கடிதம்