மாநில செய்திகள்

கலெக்டர் அலுவலக அதிகாரி உள்பட 2 பேரின் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி - சென்னை செசன்ஸ் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Collector's Office Including the officer Dismissal of bail petition of 2 persons Chennai Sessions Court order

கலெக்டர் அலுவலக அதிகாரி உள்பட 2 பேரின் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி - சென்னை செசன்ஸ் கோர்ட்டு உத்தரவு