மாநில செய்திகள்

சேலத்தில் இன்று ஒரே நாளில் புதிய உச்சமாக மேலும் 130 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + A new peak in Salem today confirmed the corona infection for another 130 people

சேலத்தில் இன்று ஒரே நாளில் புதிய உச்சமாக மேலும் 130 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி