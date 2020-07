மாநில செய்திகள்

தேர்தல் நடத்தும் விதிமுறை சட்டத்திருத்தத்தை ரத்து செய்யவேண்டும் - தலைமை தேர்தல் கமிஷனருக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + Legislative Regulation Amendment To be canceled MK Stalin's letter to the Chief Election Commissioner

தேர்தல் நடத்தும் விதிமுறை சட்டத்திருத்தத்தை ரத்து செய்யவேண்டும் - தலைமை தேர்தல் கமிஷனருக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம்