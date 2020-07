மாநில செய்திகள்

பிசிஜி தடுப்பு மருந்து; சோதனை முறையில் முதியவர்களுக்கு வழங்க முதல்வர் உத்தரவிட்டு உள்ளார் - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் + "||" + PCG vaccine In test mode The Chief Minister has ordered to provide for the elderly Minister Vijayabaskar

