மாநில செய்திகள்

முருகன் அடியார்கள் காயப்படுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது - கவிஞர் வைரமுத்து + "||" + We cannot accept Murugan devotees being hurt - Poet Vairamuthu

முருகன் அடியார்கள் காயப்படுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது - கவிஞர் வைரமுத்து