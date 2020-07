மாநில செய்திகள்

வேலூர் மாவட்ட நகராட்சி, பேரூராட்சிப் பகுதிகளில் கடைகளை திறக்க புதிய கட்டுப்பாடுகள் - மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு + "||" + New restrictions on opening shops in Vellore District Municipality - District Collector's Order

வேலூர் மாவட்ட நகராட்சி, பேரூராட்சிப் பகுதிகளில் கடைகளை திறக்க புதிய கட்டுப்பாடுகள் - மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு