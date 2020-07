மாநில செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு ஆயுர்வேத சிகிச்சை; கோரிக்கை விடுத்தால் அனுமதி வழங்க அரசு தயார் - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் + "||" + Ayurvedic treatment for corona patients; The government is ready to grant permission if requested - Minister Vijayabaskar Information

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு ஆயுர்வேத சிகிச்சை; கோரிக்கை விடுத்தால் அனுமதி வழங்க அரசு தயார் - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல்