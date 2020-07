மாநில செய்திகள்

நடிகர் அஜித் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த நபர் கைது + "||" + The person who made a bomb threat to the house of actor Ajith has been arrested

நடிகர் அஜித் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த நபர் கைது