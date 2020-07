மாநில செய்திகள்

கேரளா, மராட்டியம், மத்திய பிரதேசம் சலுகை அளிக்கின்றன தமிழகத்தில் மின் கட்டண சலுகை கொடுக்க முடியாதது ஏன்? அரசுக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி + "||" + Why is it not possible to give electricity tariff concession in Tamil Nadu? MK Stalin's question

கேரளா, மராட்டியம், மத்திய பிரதேசம் சலுகை அளிக்கின்றன தமிழகத்தில் மின் கட்டண சலுகை கொடுக்க முடியாதது ஏன்? அரசுக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி