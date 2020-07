மாநில செய்திகள்

இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சிக்கு களங்கம் ஏற்படுத்திய காரணகர்த்தாக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + Action must be taken against those who tarnished the image of the Communist Party of India - MK Stalin insists

இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சிக்கு களங்கம் ஏற்படுத்திய காரணகர்த்தாக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்