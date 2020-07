மாநில செய்திகள்

மின் கட்டணத்தை குறைத்து எளிய தவணையில் செலுத்த அனுமதி தமிழக அரசுக்கு, துரைமுருகன் வேண்டுகோள் + "||" + Permission to reduce electricity bills and pay in simple installments

மின் கட்டணத்தை குறைத்து எளிய தவணையில் செலுத்த அனுமதி தமிழக அரசுக்கு, துரைமுருகன் வேண்டுகோள்