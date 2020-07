மாநில செய்திகள்

அடக்கம் செய்யும்போது மத உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும் ‘கொரோனாவால் இறப்பவர் உடலுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்த அவகாசம்’ தமிழக அரசுக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Court allows Tamil Nadu government to pay last respects to corona body

