மாநில செய்திகள்

சாத்தான்குளம் கொலை வழக்கில் கைதான மேலும் 3 போலீசாரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சி.பி.ஐ.க்கு அனுமதிமதுரை கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Allow CBI to take 3 policemen into custody and interrogate them Madurai Court order

சாத்தான்குளம் கொலை வழக்கில் கைதான மேலும் 3 போலீசாரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சி.பி.ஐ.க்கு அனுமதிமதுரை கோர்ட்டு உத்தரவு