மாநில செய்திகள்

குடும்பத்தில் 4 பேருக்கு கொரொனா தனிமைப்படுத்தி கொண்ட தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் + "||" + Corona for 4 people in the family isolation Tamil Nadu Health Secretary Radhakrishnan

குடும்பத்தில் 4 பேருக்கு கொரொனா தனிமைப்படுத்தி கொண்ட தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன்