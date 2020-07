மாநில செய்திகள்

நாதஸ்வரம், தவில் உள்ளிட்ட இசை கலைஞர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்காவிட்டால், பாரம்பரிய கலைகள் அழிந்துவிடும் - சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வேதனை + "||" + Nataswaram, traditional arts will be destroyed if relief is not given to musicians - Chennai High Court

நாதஸ்வரம், தவில் உள்ளிட்ட இசை கலைஞர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்காவிட்டால், பாரம்பரிய கலைகள் அழிந்துவிடும் - சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வேதனை