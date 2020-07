மாநில செய்திகள்

சமூகவலைத்தளத்தில் தவறான தகவல் பரவியதால் தகராறு:இருதரப்பினரிடையே மோதல்; போலீசார் துப்பாக்கி சூடு 10 பேர் காயம் + "||" + Conflict between the two sides; Police shooting injures 10 people

சமூகவலைத்தளத்தில் தவறான தகவல் பரவியதால் தகராறு:இருதரப்பினரிடையே மோதல்; போலீசார் துப்பாக்கி சூடு 10 பேர் காயம்