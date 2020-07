மாநில செய்திகள்

ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியின விவசாயிகள் நிலத்தில் 70 சதவீதம் மானியத்தில் சூரியசக்தி பம்புசெட் நிறுவும் திட்டம் தமிழக அரசு தகவல் + "||" + Government of Tamil Nadu has announced plans to install a solar pump set at 70 per cent subsidy

