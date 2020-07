மாநில செய்திகள்

காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் அடையாள அட்டையுடன் வந்த வியாபாரிகள் மட்டும் மீன் வாங்க அனுமதி + "||" + Only traders with ID cards are allowed to buy fish

காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் அடையாள அட்டையுடன் வந்த வியாபாரிகள் மட்டும் மீன் வாங்க அனுமதி